Emigrati italiani truffano il fisco tedesco per 17 milioni di euro: arrestati

di Redazione 12/05/2015

I carabinieri di Gela, nella provincia di Caltanissetta, la polizia olandese e la kriminal polizei tedesca in queste ore, hanno eseguito 10 ordinanze d'arresto su mandato internazionale, nell'ambito dell'operazione anticrimine "Ferro", in corso tra Olande, Germania e Italia. I destinatari dei provvedimenti giudiziari, sono accusati di appartenere ad una vasta organizzazione malavitosa composta per lo più da emigrati siciliani, che nell'arco di pochi anni avrebbero truffato il fisco tedesco per ben 17 milioni di euro, con: società di comodo, fatturazioni false e sfruttamento del lavoro nero. Le indagini avviate a Colonia nel 2006, vedevano i milioni di euro truffati al fisco e agli istituti previdenziali tedeschi, riciclati nel Belpaese. Per 2 uomini sono scattati gli arresti da parte dell'Arma a Niscemi: Rocco M., 24 anni, e Salvatore B., 68, residenti in Germania e considerati i "registi" dell'operazione. I 2, sono accusati di frode fiscale, false fatturazioni e sfruttamento del lavoro nero, in concorso con altri 8 complici arrestati dalla polizia tedesca e da quella olandese. Michela Galli

