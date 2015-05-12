Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Emigrati italiani truffano il fisco tedesco per 17 milioni di euro: arrestati

Redazione Avatar

di Redazione

12/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I carabinieri di Gela, nella provincia di Caltanissetta, la polizia olandese e la kriminal polizei tedesca in queste ore, hanno eseguito 10 ordinanze d'arresto su mandato internazionale, nell'ambito dell'operazione anticrimine "Ferro", in corso tra Olande, Germania e Italia. I destinatari dei provvedimenti giudiziari, sono accusati di appartenere ad una vasta organizzazione malavitosa composta per lo più da emigrati siciliani, che nell'arco di pochi anni avrebbero truffato il fisco tedesco per ben 17 milioni di euro, con: società di comodo, fatturazioni false e sfruttamento del lavoro nero. Le indagini avviate a Colonia nel 2006, vedevano i milioni di euro truffati al fisco e agli istituti previdenziali tedeschi, riciclati nel Belpaese. Per 2 uomini sono scattati gli arresti da parte dell'Arma a Niscemi: Rocco M., 24 anni, e Salvatore B., 68, residenti in Germania e considerati i "registi" dell'operazione. I 2, sono accusati di frode fiscale, false fatturazioni e sfruttamento del lavoro nero, in concorso con altri 8 complici arrestati dalla polizia tedesca e da quella olandese. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Emanuela Folliero: figlio compagno affetto da sindrome di Asperger

Articolo Successivo

Pronto soccorso italiani al collasso: grave difficoltà strutturale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025