Enrico Nigiotti invita giovani a non mollare con "Ora che non è tardi"

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2015

Enrico Nigiotti ha scelto l'8 maggio, ovvero oggi, per presentare il suo nuovo singolo, intitolato "Ora che non è tardi", compreso nel disco "Qualcosa da decidere".

Nigiotti, parlando della sua nuova 'fatica', ha asserito: “L'unica cosa insostituibile che possediamo è il tempo e non è mai tardi per cercare di vivere come vorremmo viverci". Enrico ha anche esortato i giovani a non accantonare i loro progetti e sogni, ricordando di rischiare "tra le buche, ma senza mai fermarsi".

Nelle ultime ore è uscito anche il video di "Ora che non è tardi", che mostra il cantautore con la sua chitarra. L'artista livornese non apprezza solo la musica, però; presto, infatti, lo vedremo sul grande schermo, visto che interpreterà l'ultimo film di Paolo Virzì, ambientato nella sua Toscana.

Ricordiamo che Nigiotti apre i concerti di Hitalia.Rocks, emozionante tournée di Gianna Nannini.

