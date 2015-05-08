Loading...

Ebola si nasconde nell'occhio di chi guarisce: la storia di Ian Crozier

08/05/2015

Le persone che guariscono dall'Ebola devono stare molto attente, in quanto il virus si può nascondere nell'occhio e causare la cecità. Lo sa bene Ian Crozier, medico americano che si ammalò di Ebola quando in Sierra Leone. L'uomo si dovuto recare nuovamente dai medici dopo un bimestre dalla guarigione.

I medici hanno asserito che l'uomo sentiva molto dolore all'occhio e vedeva meno. Dopo i primi accertamenti è stata scoperta la presenza del virus Ebola nell'umor acqueo. Inizialmente i farmaci somministrati al medico non hanno avuto effetto; poi, una cura sperimentale si è rivelata efficace. Il medico è guarito.

"Questo caso può cambiare il corso della malattia per i sopravvissuti e bisogna iniziare a preoccuparsi per quanto accaduto al medico", ha dichiarato Crozier durante un'intervista al New York Times.

