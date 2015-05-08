Home Attualità USA: autovelox nascosto nei cactus “ingannano” gli automobilisti

USA: autovelox nascosto nei cactus “ingannano” gli automobilisti

di Redazione 08/05/2015

A Paradise Valley l'amministrazione comunale ha scelto, per motivi che inizialmente sembravano ignoti di installare una telecamera di sorveglianza all'interno di un cactus! Si, si avete capito bene; una cosa che ha lasciato sulle prime i cittadini letteralmente basiti, tanto che non riuscivano a darsi una risposta sensata ai numerosi interrogativi che si ponevano; o quanto meno fino a che non si sono visti recapitare una multa salata! I cactus infatti era posizionati nei paraggi di una strada a scorrimento molto veloce, frequentata da migliaia e migliaia di automobilisti ogni giorni, molti dei quali avevano per così dire “il piede pesante” ed amavano pigiare non poco sull'acceleratore! Ed ecco svelato il mistero: la telecamera nel cactus non era altro che un autovelox, che ha fruttato alle casse pubbliche migliaia e migliaia di bei dollaroni. Ma attenti, perchè se i cittadini hanno imparato a rallentare, i turisti non sono per nulla a conoscenza del "trucchetto" e spesso, prendono pesantissime multe! Michela Galli

