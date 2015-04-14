Enrico Ruggeri, frecciatina a Francesco De Gregori con "Sono io quello per strada"
di Redazione
14/04/2015
Oggi, 14 aprile, esce "Pezzi di vita", il nuovo doppio cd di Enrico Ruggeri contenente 24 canzoni, tra cui 10 inediti.
Nel 31esimo disco di Ruggeri c'è anche "Sono io quello per strada", una 'frecciatina misurata' contro Francesco De Gregori e la sua canzone "Guarda che non sono io". Enrico depreca quei cantautori che sono "abituati a creare una barriera tra sé e il pubblico, senza prendersi la responsabilità di quello che scrivono".
In "Pezzi di vita" ci sono anche grandi successi, rivisitati, come "Mare d'inverno" e "Contessa". Il 18 aprile inizierà, a Macerata, la tournée del cantautore milanese.
Redazione