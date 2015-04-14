Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Enrico Ruggeri, frecciatina a Francesco De Gregori con "Sono io quello per strada"

Redazione Avatar

di Redazione

14/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi, 14 aprile, esce "Pezzi di vita", il nuovo doppio cd di Enrico Ruggeri contenente 24 canzoni, tra cui 10 inediti.

Nel 31esimo disco di Ruggeri c'è anche "Sono io quello per strada", una 'frecciatina misurata' contro Francesco De Gregori e la sua canzone "Guarda che non sono io". Enrico depreca quei cantautori che sono "abituati a creare una barriera tra sé e il pubblico, senza prendersi la responsabilità di quello che scrivono".

In "Pezzi di vita" ci sono anche grandi successi, rivisitati, come "Mare d'inverno" e "Contessa". Il 18 aprile inizierà, a Macerata, la tournée del cantautore milanese.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ordinare pizza a domicilio in pochi secondi con Cliccaemangia.it

Articolo Successivo

Pietro Ciucci dice addio all'Anas: dimissioni a maggio

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016