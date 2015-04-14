Loading...

Pietro Ciucci dice addio all'Anas: dimissioni a maggio

di Redazione

14/04/2015

Pietro Ciucci, presidente e amministratore delegato dell'Anas, ha deciso di gettare la spugna, forse per togliersi un po' di fango di dosso. Ieri, durante un incontro con il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, Ciucci ha reso noto di volersi dimettere.

L'oramai ex presidente dell'Anas è stato additato da molti per episodi che non fanno certo onore all'Italia, come il recente crollo del viadotto Scorciavacche, a Palermo. Un fardello troppo pesante da sostenere. Ciucci ha deciso di dimettersi per impostare meglio, forse, una strategia difensiva in ambito giudiziario. I problemi, per Ciucci, sono appena iniziati.

