Pietro Ciucci dice addio all'Anas: dimissioni a maggio
di Redazione
14/04/2015
Pietro Ciucci, presidente e amministratore delegato dell'Anas, ha deciso di gettare la spugna, forse per togliersi un po' di fango di dosso. Ieri, durante un incontro con il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, Ciucci ha reso noto di volersi dimettere.
L'oramai ex presidente dell'Anas è stato additato da molti per episodi che non fanno certo onore all'Italia, come il recente crollo del viadotto Scorciavacche, a Palermo. Un fardello troppo pesante da sostenere. Ciucci ha deciso di dimettersi per impostare meglio, forse, una strategia difensiva in ambito giudiziario. I problemi, per Ciucci, sono appena iniziati.
Articolo Precedente
Enrico Ruggeri, frecciatina a Francesco De Gregori con "Sono io quello per strada"
Articolo Successivo
Ragusa, immigrato dato in pasto agli squali: scafista fermato
Redazione