Enzo Iacchetti equiparato a Marco Baldini, replica immediata: "Non spendo soldi al gioco"

Enzo Iacchetti, il celebre presentatore di molti programmi, tra cui il tg satirico "Striscia la Notizia", ha dato in escandescenze dopo che alcuni giornalisti hanno pubblicato un articolo decisamente lesivo della sua reputazione.

Riportiamo le parole pubblicate sul rotocalco Stop: “Quando c’è una scommessa mi ci butto sempre dentro, e piano piano sto consumando i soldi che ho guadagnato nel passato. Negli anni Novanta sono riuscito a mettere via qualcosa, ma a causa del mio grande entusiasmo e delle tasse li sto spendendo tutti”.

La dichiarazione di Iacchetti è stata strumentalizzata da molti giornalisti, che hanno equiparato il presentatore di "Striscia" a Marco Baldini.

Iacchetti ha pubblicato un lungo post per spiegare il senso delle sue asserzioni, e soprattutto rammentare che lui azzarda sui ragazzi talentuosi e non che spende denaro al gioco.