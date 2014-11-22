One Direction, video "Night changes" incassa 4 milioni di visualizzazioni

"Steal my girl" è il singolo degli One Direction che anticipa l'uscita di "Four", nuovo album, prevista per il prossimo 25 novembre 2014.

Successivamente a "Steal my girl", la boyband rese noto il titolo della canzone che i fan avrebbero ascoltato a breve, ovvero "Night changes". Ieri, sul canale VEVO degli One Direction, è stato diffuso il video ufficiale di "Night changes", video che ha ottenuto 4 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Nel video si vedono Zayn, Niall, Liam, Harry e Louis alle prese in differenti appuntamenti romantici. All'inizio sembra andare tutto ottimamente ma in seguito...