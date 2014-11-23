Torino, corteo No Tav si conclude con incendio finto compressore

Momenti di tensione a Torino, dove nelle ultime ore è terminato il corteo No Tav. Durante la manifestazione è stato anche bruciato un finto compressore.

Il gesto è stato simbolico. Si è voluto reagire all'accusa di terrorismo rivolta a 4 anarchici, fiancheggiatori dei No Tav. I 4 sono accusati di essersi scagliati contro il cantiere della Torino-Lione causando l'incendio di un compressore.

Sul compressore posticcio, creato con un po' di cartone, si leggevano nomi di diversi imprenditori valsusini impegnati nella realizzazione della Tav.