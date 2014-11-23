Torino, corteo No Tav si conclude con incendio finto compressore
di Redazione
23/11/2014
Momenti di tensione a Torino, dove nelle ultime ore è terminato il corteo No Tav. Durante la manifestazione è stato anche bruciato un finto compressore.
Il gesto è stato simbolico. Si è voluto reagire all'accusa di terrorismo rivolta a 4 anarchici, fiancheggiatori dei No Tav. I 4 sono accusati di essersi scagliati contro il cantiere della Torino-Lione causando l'incendio di un compressore.
Sul compressore posticcio, creato con un po' di cartone, si leggevano nomi di diversi imprenditori valsusini impegnati nella realizzazione della Tav.
Articolo Precedente
Integratori naturali: Potassio
Redazione