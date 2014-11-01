Paolo Gentiloni è nuovo ministro degli Esteri, abbraccio con Federica Mogherini

Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli Esteri. Oggi è arrivato alla Farnesina, dopo aver giurato al Quirinale, e dopo aver salutato il segretario generale Michele Valensise, si è abbracciato con Federica Mogherini, ormai ex ministro degli Esteri.

Un duro compito attende la Mogherini, che a Bruxelles dovrà affrontare una miriade di problemi. Lady Pesc dovrà donare nuova credibilità all'Unione europea, compito alquanto difficile, visto che gli antieuropeisti sono veramente tanti.

La Mogherini, tuttavia, ha dalla sua parte un carattere forte e l'esperienza giusta per affrontare tematiche "internazionali". Ricordiamo che è stata anche presidente di turno dell'Ue. Insomma, la Mogherini ha la stoffa per cambiare, in meglio, l'Europa. Incrociamo le dita.