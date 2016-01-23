Esiste nono pianeta ai confini del Sistema Solare?

Secondo due astronomi statunitensi al confine del Sistema Solare esisterebbe un nono pianeta molto più grande della Terra e molto simile a Nettuno e Urano

"Sebbene fossimo inizialmente molto scettici che questo pianeta potesse esistere, man mano che abbiamo continuato a studiare la sua orbita e ciò che poteva significare per il Sistema Solare esterno, ci siamo convinti sempre di più che è là fuori. Per la prima volta in 150 anni abbiamo una evidenza solida che il censo planetario del Sistema Solare è incompleto".

Quello che per ora è stato ribattezzato pianeta X sarebbe circa 10 volte più grande della Terra si troverebbe al di là della Fascia di Kuiper, quindi ai confini del Sistema Solare. Il pianeta X dista dal Sole più di 4 miliardi chilometri. Un anno dura circa 15.000 anni terrestri. Si tratta, però, solo di supposizioni perché ancora non c'è certezza dell'esistenza del misterioso pianeta ai confini del Sistema Solare. Il pianeta X sarebbe stato scoperto per caso, studiando le perturbazioni gravitazionali generate nei confronti di pianeti come. Se sarà confermata, la scoperta porterà una grossa novità nella concezione del Sistema Solare., uno degli astronomi del California Institute of Technology che hanno individuato il pianeta, ha spiegato:Attualmente gli astronomi americani non sanno molto sulle origini del pianeta X, che potrebbe avere dimensioni analoghe ai 'giganti' Giove e Urano.