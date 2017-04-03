Home Uomini e Donne Uomini e Donne news Tina Cipollari, l'opinionista non è in studio

Uomini e Donne news Tina Cipollari, l'opinionista non è in studio

di Redazione 03/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tina Cipollari assente da Uomini e Donne? le ultime anticipazioni di UeD segnalano l'assenza dell'opionista Quanto Tina Cipollari non c'è, il pubblico di Uomini e Donne si preoccupa. E stando alle ultime news riguardanti le anticipazioni della puntata di oggi, 3 aprile 2017, la storica opinionista di UeD risulterebbe assente lasciando vuota la sedia accanto alla tronista rosa. Tina Cipollari è un elemento basilare del programma condotto da Maria De Filippi: a Uomini e Donne partecipò prima in veste di corteggiatrice, distinguendosi fin da subito per i suoi modi di fare particolari e guadagnandosi fin da subito il favore del pubblico. Tanto da essere scelta per ricoprire il ruolo dell'opinionista, incaricata di esprimere i suoi pensieri in merito alle potenziali storie d'amore tra tronisti e corteggiatrici di Uomini e Donne. Ma oggi Tina Cipollari non sarà in studio e questo lo si sa dalla registrazione della puntata, effettuata pochi giorni fa. La conseguenza è che il pubblico di UeD, ha sentito la sua mancanza, in quanto è una persona spontanea e genuina, che dice sempre quello che pensa senza preoccuparsi delle reazioni altrui. Ma perchè non c'è Tina? è stata Maria De Filippi a spiegare le ragioni della sua assenza, tranquillizzando tutti con una news rincuorante. La Cipollari è andata a 'Cantare su Rai2', ha spiegato la De Filippi, dunque la vedremo nel programma condotto da Alessandro Greco, 'Furore'. Questo le ha impedito di prendere parte all'ultima registrazione di Uomini e Donne. Si tratta di una nuova avventura per l'opinionista che oltre ad Uomini e Donne ha partecipato anche a Pechino Express. Sembra che abbia accettato anche altri impegni televisivi e potrebbe dunque mancare dallo studio di UeD altre volte; seguiteci per tutte le anticipazioni e news relative a Uomini e Donne e all'opinionista Tina Cipollari.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp