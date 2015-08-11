Assicurazioni auto troppo care: risparmiare è possibile?
di Redazione
11/08/2015
Le assicurazioni auto continuano ad essere un incubo per gli automobilisti italiani che, sempre di più, devono fare i conti con una situazione davvero ai limiti dell'impossibile. Come denunciato da tempo dalle associazioni dei consumatori le polizze auto stipulate in Italia sono tra le più care d'Europa e del mondo. Questo, che non può certo essere considerato un primato invidiabile, è il contesto con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno. Il tutto in un contesto economico molto complicato in cui le famiglie hanno sempre più difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Ma si può fare qualcosa? E' possibile risparmiare sulle assicurazioni auto oppure siamo costretti a pagare le polizze molto più che all'estero? Nel complesso gli automobilisti possono mettere in atto alcuni comportamenti che permettono di contenere il problema e ottimizzare questa importante voce di spesa. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che in media gli italiani spendono tra gli 800 e i 1000 euro per assicurare un veicolo. Calcolando che in una famiglia ci sono almeno 2 auto si trasforma in una spesa annuale di circa 2000 euro a cui vanno aggiunti, poi, le spese per il carburante e quelle per la manutenzione. Vediamo, quindi, come poter risparmiare sull'assicurazione per il proprio veicolo. Per iniziare si deve assolutamente avere un quadro preciso di quello che offre il mercato delle polizze online. Su internet, infatti, si può risparmiare sul costo della polizza in quanto le compagnie che lavorano sul web tendono ad offrire sconti e promozioni molto vantaggiose pur di acquisire nuovi clienti. Proprio questo aspetto è quello su cui vale la pena insistere maggiormente perchè il trend è ormai consolidato da qualche anno. Il mondo delle assicurazioni auto si sta spostando sempre più dalle agenzie sotto casa al web dove la grande compagnia può risparmiare e offrire soluzioni molto più vantaggiose. Un altro aspetto da prendere in fortissima considerazione è quello relativo ai rinnovi. Prima di rinnovare la tua polizza auto è necessario avere sempre dei preventivi da altre compagnie per verificare che sul mercato non vi siano soluzioni meno costose. Il risparmio medio che si può ottenere prestando attenzione a questo aspetto può arrivare anche al 20%. Per completezza di informazione possiamo dire che sul web esistono moltissime guide che spiegano come risparmiare con l'assicurazione ma già il buon senso può aiutare moltissimo. Mai accettare quello che ci viene proposto a scatola chiusa senza prima aver verificato quello che offre il mercato e sottoscrivere solo le polizze che siano davvero necessarie. Insomma risparmiare sull'assicurazione auto, con un minimo di impegno e buon senso, è possibile.... perché non approfittarne?
