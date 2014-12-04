Loading...

Fabrizio Bracconieri minaccia Renzi in nome dei disabili: "Ti scartavetro"

di Redazione

04/12/2014

Diventò famoso interpretando Bruno Sacchi ne "I ragazzi della terza C"; poi ha iniziato a farsi notare nel programma tv Forum. Come avrete capito, parliamo di Fabrizio Bracconeri.

Fabrizio ha un figlio autistico e, quotidianamente, si batte assieme alla moglie per la difesa di tutti i disabili. Bracconieri ha più volte parlato della malattia del figlio e della necessità di tutelare maggiormente i disabili, prendendosela anche coi politici.

Nelle ultime ore, l'ex ragazzo della terza C ha postato un tweet al vetriolo contro il premier Renzi, minacciando di scartavetrarlo nel caso in cui i disabili siano trascurati:

“Non è un consiglio, è una minaccia..se vuoi denunciami”, ha scritto Bracconieri.

