Fabrizio Bracconieri minaccia Renzi in nome dei disabili: "Ti scartavetro"
04/12/2014
Diventò famoso interpretando Bruno Sacchi ne "I ragazzi della terza C"; poi ha iniziato a farsi notare nel programma tv Forum. Come avrete capito, parliamo di Fabrizio Bracconeri.
Fabrizio ha un figlio autistico e, quotidianamente, si batte assieme alla moglie per la difesa di tutti i disabili. Bracconieri ha più volte parlato della malattia del figlio e della necessità di tutelare maggiormente i disabili, prendendosela anche coi politici.
Nelle ultime ore, l'ex ragazzo della terza C ha postato un tweet al vetriolo contro il premier Renzi, minacciando di scartavetrarlo nel caso in cui i disabili siano trascurati:
“Non è un consiglio, è una minaccia..se vuoi denunciami”, ha scritto Bracconieri.
