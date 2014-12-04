Roma: inizia "Più libri più liberi", evento unico in tutta Europa
di Redazione
04/12/2014
Chi ama i libri e la lettura non può perdersi "Più libri più liberi", importante evento che si svolge a Roma da oggi, 4 dicembre 2015, all'8 dicembre.
Al Palazzo dei Congressi i visitatori potranno scorgere tantissimi titoli. L'evento si svolge nella Capitale dal 2002 e rappresenta l'unica fiera in tutta Europa incentrata su tale categoria.
Come sempre, a "Più libri più liberi" parteciperanno case editrici minori e scrittori italiani ed europei, che metteranno in risalto le loro opere.
