Fabrizio Corona: "Metamorfosi" racconta ultimo periodo sua vita, documentario imperdibile

di Redazione 02/09/2015

Fabrizio Corona, noto paparazzo italiano che ha trascorso oltre due anni in carcere per diversi reati collegati alla sua professione, è il protagonista di "Metamorfosi", un documentario che uscirà il prossimo 10 settembre La notizia è stata diffusa proprio da Corona, attraverso il suo profilo Facebook. L'ex paparazzo, lo ricordiamo, si trova attualmente in una delle comunità Exodus di don Mazzi, dopo che il Tribunale di Sorveglianza ha accolto l'istanza di affidamento ai servizi sociali, presentata dai legali Antonella Calcaterra e Ivano Chiesa. "Questo documentario racconta l'ultimo periodo della mia vita prima di entrare in carcere... In quei giorni ho iniziato un percorso di crescita interiore... che ho continuato a seguire dietro le sbarre... e che spero di portare ancora avanti per diventare un uomo migliore", ha scritto Fabrizio su Facebook, annunciando il prossimo arrivo del documentario, il cui trailer è già stato pubblicato su YouTube. Fabrizio Corona passa le sue giornate, ora, in una comunità a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, secondo quanto deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo aver valutato il passato da tossicodipendente dell'ex paparazzo e l'assenza di pericolosità sociale. Più volte, Corona, ha asserito che il carcere, anche se duro, ha contribuito a migliorarlo. "Il carcere ti cambia, sono un uomo che vale cento volte di più. Io vivevo a duemila, avevo una moglie come Belen, le serate all'Hollywood, poi entri in carcere e trovi storie umane che ti resettano completamente", aveva detto qualche mese fa l'ex re dei paparazzi. Ora Fabrizio è in comunità ma, quando è sera e va a dormire, sicuramente ricorderà gli amici del carcere di Opera come Carlos, il suo compagno di cella originario dell'Ecuador. Non ci resta che attendere il 10 settembre per vedere "Metamorfosi", quella di Fabrizio Corona.

