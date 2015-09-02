Home Musica Jarabe de Palo: Pau Dones ha tumore al colon, operato a Barcellona

Jarabe de Palo: Pau Dones ha tumore al colon, operato a Barcellona

di Redazione 02/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Jarabe de Palo, il leader della band iberica Jarabe de Palo, ha un cancro al colon. L'artista, stamane, ne ha parlato ai fan mediante un video pubblicato questa mattina La voce degli Jarabe de Palo è stato operato proprio oggi presso l'ospedale di Vall d'Hebron di Barcellona. La notizia ha sconcertato i fan di Pau, i colleghi e i tanti artisti con cui ha collaborato negli ultimi anni, tra cui gli italiani Modà e Jovanotti. Il video, nel giro di pochi minuti, ha fatto il giro del mondo e a Pau sono giunti tantissimi messaggi di solidarietà. "Un fantasma che arriva senza avvisare. Nel mio caso per fortuna siamo arrivati in tempo. Hanno tolto il male e il medico mi ha detto che devo riposare. Vi mando le mie scuse più sincere", ha detto Pau Dones nel video che ha lasciato allibite e preoccupate molte persone, tra cui Nicola Savino e Linus, presentatori di Deejay chiama Italia, che stamani hanno voluto augurare una pronta ripresa alla voce degli Jarabe de Palo così: "Un forte abbraccio ad Jarabe de Palo. Speriamo che si riprenda presto per tornare a cantare!". L'annuncio di Pau ha lasciato di stucco i fan, che tra l'altro non potranno vedere dal vivo il loro idolo per un po', visto che ha dovuto annullare molti concerti. Il leader degli Jarabe de Palo è allegro e ottimista, eppure il brutto male lo ha colpito. Ora Pau dovrà riposarsi e stare lontano dalla musica per un po'. I medici spagnoli che hanno effettuato l'intervento dicono che tutto è andato bene. Meno male. L'artista si scusa coi fan, nel video pubblicato su YouTube, per essere stato costretto a cancellare le prossime performance live. Dones ringrazia tutti coloro che gli stanno inviando messaggi di affetto, poiché lo stanno facendo sentire bene. Pau è un grande cantautore che si è fatto conoscere un decennio fa con brani diventati subito dei veri tormentoni, come "Bonito", "Depende" e "La Flaca". La tournée degli Jarabe de Palo sarebbe dovuta iniziare il prossimo 15 settembre ed avrebbe dovuto toccare 30 città, come Miami, New York, e Città del Messico. Jarabe, 48 anni, ha scritto su Instagram, con un pizzico di ironia: "In 20 giorni siamo passati da un piccolo mal di pancia all'operazione al colon".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp