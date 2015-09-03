Home Gossip Rihanna e le pellicce, protesta animalisti a New York: "Vergognati"

di Redazione 03/09/2015

Rihanna è stata criticata aspramente dagli animalisti, a New York, in occasione della presentazione del suo nuovo profumo da Macy's. Gli animalisti si erano dati appuntamento a New York per protestare contro l'atteggiamento della popstar barbadiana, alzando cartelli ritraenti animali morti, quelli serviti per confezionare le pellicce di Riri "Vergognati Rihanna, per ogni pelliccia 15 animali sono morti", hanno gridato gli animalisti, ostentando i cartelli con foto di animali morti. Per riportare la situazione alla normalità sono dovuti intervenire i bodyguard di Rihanna, che hanno ordinato agli animalisti di andarsene. Il rapporto tra Rihanna e gli animalisti non è mai stato idilliaco per via della passione della popstar per le pellicce. Quando iniziano ad abbassarsi le temperature, la cantante è avvezza ad indossare splendide e costose pellicce. Tale comportamento fa infuriare non poco gli animalisti. Riri si è mostrata pubblicamente con diverse pellicce, alcune molto strambe. In realtà, tutti lo sanno, alla popstar piacciono outfit eccentrici, al limite del kitsch. Chissà se Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, apprezza la mania di Rihanna per le pellicce? Molti sostengono che tra il calciatore e Rihanna ci sia del tenero. Sono stati immortalati spesso negli ultimi tempi. Lui sta trascorrendo un po di tempo negli States. "A volte arrivano insieme e vanno via separati, ma sono stati avvistati più volte insieme, per tutto il tempo, nei locali e nei ristoranti. Non può essere una coincidenza", dicono i gossipers statunitensi. Una cosa è certa: la vita sentimentale di Rihanna non è tranquilla. Finora a Riri sono stati attribuiti flirt con tantissimi uomini famosi!

