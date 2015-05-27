Fanny Neguesha e Mario Balotelli, ritorno di fiamma: "Abbiamo ripreso a parlarci"

Ritorno di fiamma tra Fanny Neguesha e Mario Balotelli. E' stata proprio la sensuale Fanny a confermarlo: "Abbiamo ripreso a parlarci, a frequentarci e siamo tornati a vivere come al solito, tra alti e bassi". I due si erano detti addio un anno fa, quando mancava poco alle nozze.

La Neguesha, durante un'intervista a 'Chi', ha rivelato che il bomber vorrebbe una donna che trascorra molto tempo a casa. Lei non condivide tale opinione: "Mario vorrebbe che io stessi a casa, pensassi a costruire una famiglia". Insomma, Balotelli vorrebbe una donna tutta casa e stadio. "Non posso essere solo io quella che fa sacrifici", ha aggiunto Fanny.