"Fast &amp; Furious 7" sbanca botteghini: incassi da record, standing ovation per Paul Walker

08/04/2015

"Fast & Furious 7" ha sbancato o botteghini durante il lungo weekend di Pasqua. L'ultima pellicola interpretata dal compianto Paul Walker ha fatto registrare incassi per 9.400.000 euro. Lo ha comunicato la Universal Pictures International Italy.

C'era da aspettarsi un successo così grande per un film d'azione che vanta un cast stellare. In Italia, oltre una persona su due che si è recata al cinema ha visto Fast & Furious 7. Un esordio da 10 e lode, dunque, che fa invidia anche a "Cinquanta sfumature di grigio".

Alla fine del film, in molte sale, c'è stata una standing ovation per Paul Walker.

