Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Striscia la Notizia: velina mora cade durante stacchetto, Ficarra e Picone attoniti

Redazione Avatar

di Redazione

08/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Puntata di Striscia la Notizia movimentata quella di ieri sera, 7 aprile. Durante il primo stacchetto delle veline, Irene e Ludovica, i telespettatori sono rimasti allibiti. Il motivo? La velina mora ha messo un piede in fallo mentre ballava "Fireball" di Pitbull ed è caduta sul bancone, dinanzi ai conduttori Ficarra e Picone, rimasti anche loro attoniti.

Gli stessi presentatori hanno aiutato Ludovica, ironizzando un po' anche in tale occasione. Ficarra, ad esempio, ha detto "The show must go on". Picone, invece, ha asserito: "Si stanno autoeliminando una a una le nostre veline".

Ludovica è rimasta per qualche minuto sul bancone per il dolore al piede; poi, però, si è rialzata ed ha tranquillizzato tutti. Niente di preoccupante.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Papa Francesco tutore dell'infanzia: "Con i bambini non si scherza"

Articolo Successivo

"Fast &amp; Furious 7" sbanca botteghini: incassi da record, standing ovation per Paul Walker

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019