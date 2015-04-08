Striscia la Notizia: velina mora cade durante stacchetto, Ficarra e Picone attoniti

Puntata di Striscia la Notizia movimentata quella di ieri sera, 7 aprile. Durante il primo stacchetto delle veline, Irene e Ludovica, i telespettatori sono rimasti allibiti. Il motivo? La velina mora ha messo un piede in fallo mentre ballava "Fireball" di Pitbull ed è caduta sul bancone, dinanzi ai conduttori Ficarra e Picone, rimasti anche loro attoniti.

Gli stessi presentatori hanno aiutato Ludovica, ironizzando un po' anche in tale occasione. Ficarra, ad esempio, ha detto "The show must go on". Picone, invece, ha asserito: "Si stanno autoeliminando una a una le nostre veline".

Ludovica è rimasta per qualche minuto sul bancone per il dolore al piede; poi, però, si è rialzata ed ha tranquillizzato tutti. Niente di preoccupante.