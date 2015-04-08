Loading...

Paura per B.B. King: leggenda del blues, ricoverato per disidratazione

08/04/2015

Tanta paura per B.B. King, leggenda del blues. L'artista 90enne è stato ricoverato in ospedale per una disidratazione dovuta al diabete di tipo 2 di cui soffre da molti anni.

Il grande bluesman, però, ha voluto tranquillizzare tutti i suoi ammiratori ed ha scritto un post su Facebook: "Voglio ringraziare tutti per la preoccupazione e per gli auguri. Mi sento molto meglio e sto lasciando l’ospedale".

B.B. King, classe 1925, è originario del Mississipi e la sua carriera è ricca di successi; basti pensare che ha vinto 14 Grammy. Un vero pilastro del blues.

