Paura per B.B. King: leggenda del blues, ricoverato per disidratazione
di Redazione
08/04/2015
Tanta paura per B.B. King, leggenda del blues. L'artista 90enne è stato ricoverato in ospedale per una disidratazione dovuta al diabete di tipo 2 di cui soffre da molti anni.
Il grande bluesman, però, ha voluto tranquillizzare tutti i suoi ammiratori ed ha scritto un post su Facebook: "Voglio ringraziare tutti per la preoccupazione e per gli auguri. Mi sento molto meglio e sto lasciando l’ospedale".
B.B. King, classe 1925, è originario del Mississipi e la sua carriera è ricca di successi; basti pensare che ha vinto 14 Grammy. Un vero pilastro del blues.
