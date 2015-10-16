Home Spettacoli Marco Mengoni Incassa Best Italian Act: "Sono davvero molto Felice"

Marco Mengoni Incassa Best Italian Act: "Sono davvero molto Felice"

di Redazione 16/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Manca poco a uno degli eventi musicali più seguiti e attesi dell'anno, gli European Music Awards. Ebbene, MTV ha reso noto che Marco Mengoni ha già vinto nella categoria "Best Italian Act", quindi gareggerà con altri artisti europei per accaparrarsi il prestigioso "Best Worldwide Act Europe" Mengoni, talentuoso cantautore italiano, ha già vinto il "Best Italian Act" nel 2010 e nel 2013, quindi è uno degli artisti italiani che ha incassato più Awards. Quest'anno il cantante viterbese ha avuto la meglio su colleghi celebri, ovvero Fedez, The Kolors, J-Ax e Tiziano Ferro. Marco, entusiasta per questo suo ennesimo 'colpaccio', ha dichiarato: "Sono davvero molto felice per il riconoscimento, che è più loro che mio, anzi è il nostro premio e ovviamente posso solo ringraziare il mio esercito per il loro grandissimo supporto! L'emozione raddoppia per il concerto in piazza Duomo; questa annata con il nuovo progetto discografico in uscita non poteva che iniziare così, nel migliore dei modi!" L'artista laziale, lo ricordiamo, terrà un concerto il prossimo 24 ottobre in piazza Duomo, a Milano, durante la MTV Music Week, manifestazione musicale promossa simultaneamente agli EMAs. Mengoni, adesso, incrocia le dita e spera di battere la concorrenza europea, aggiudicandosi l'autorevole "Best Worldwide Act Europe", che viene consegnato al migliore vincitore europeo. L'Italia tifa per Mengoni! Il prossimo 25 ottobre, in occasione dell'evento milanese, saliranno sul palco artisti famosi come Jason Derulo, Pharrell Williams, Ed Sheeran, James Bay e Tori Kelly. Milao si prepara, dunque, ad accogliere molti eventi musicali, ben 100 solamente il prossimo 25 ottobre. Tanti artisti canteranno in diverse piazze milanesi, come Francesca Michielin, Fabri Fibra, Rocco Hunt e The Vamps. Eventi anche a Palazzo Reale (convegno Musica Viva) e via Corsico, dove verranno intervistati cantanti e musicisti famosi, come gli Zero Assoluto. Non ci resta che tifare per Marco Mengoni e non dimentichiamo di ascoltare il suo nuovo singolo, "Ti ho voluto bene veramente", scritto insieme a Fortunato Zampaglione, con cui ha spesso collaborato in passato. Il singolo anticipa l'uscita del nuovo album di Marco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp