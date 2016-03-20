Siena: romena depressa abbandona neonata in cassonetto
di Redazione
20/03/2016
Una romena aveva detto di aver trovato una neonata in un cassonetto, a Siena, poi ha confessato di essere proprio lei la madre
Confessione durante interrogatorio in casermaE' la donna che ha dato l'allarme stamane, a Campiglia D'Orcia, nel Senese, la madre della piccola abbandonata in un cassonetto dei rifiuti. La romena, sottoposta a un lungo interrogatorio dai carabinieri, ha confessato di essere la madre della neonata, che ha abbandonato perché non vuole tenerla con sé. L'immigrata fa la badante a un'anziana del paese. La piccola è stata subito trasportata all'ospedale Le Scotte di Siena: pesa quasi 3 kg e gode di buona salute. L'operatore del 118 Leonardo Donati, che ha assistito la neonata assieme al collega Michele Iannotta, ha dichiarato:
"Abbiamo tirato un sospiro di sollievo vedendola. Fortunatamente la piccola presentava una lieve cianosi delle estremità e siamo intervenuti per aiutarla a respirare e riscaldarla. Avvolta in una copertina bianca, la piccola aveva ancora il cordone ombelicale sanguinante, che è stato ciampato, come si dice nel gergo medico".Ai carabinieri era sembrato strano che la donna avesse allertato le forze dell'ordine 3 ore dopo il ritrovamento della piccola. Avevano fatto bene ad insospettirsi, in quanto era proprio la romena, una 27enne, ad aver dato alla luce la bimba. La badante, che non si è voluta sottoporre alle cure mediche, è stata accusata di procurato allarme e simulazione di reato. I carabinieri ritengono che, in un primo momento, la 27enne abbia abbandonato la neonata nel cassonetto; poi ci ha ripensato, portando la piccola nella casa dell'anziana che assisteva.
Depressione post-partum dovuta a condizioni economiche precarieI carabinieri, durante l'interrogatorio, hanno fatto cedere la romena facendole notare diverse illogicità nella sua rivelazione. Sembra che l'abbandono della piccola sia frutto di una depressione post-partum scaturita dai problemi economici della badante romena. La neonata, per fortuna, gode di buona salute. E' all'oscuro di tutto, non sa che sua madre l'ha lasciata in balia degli eventi.
Articolo Precedente
Irina Livshun si dà fuoco: troppo vecchia per fare la modella, aveva 31 anni
Articolo Successivo
Fedez dà forfait al Jet Club e vola a Miami per divertirsi
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023