Siena: romena depressa abbandona neonata in cassonetto

Una romena aveva detto di aver trovato una neonata in un cassonetto, a Siena, poi ha confessato di essere proprio lei la madre

Confessione durante interrogatorio in caserma

"Abbiamo tirato un sospiro di sollievo vedendola. Fortunatamente la piccola presentava una lieve cianosi delle estremità e siamo intervenuti per aiutarla a respirare e riscaldarla. Avvolta in una copertina bianca, la piccola aveva ancora il cordone ombelicale sanguinante, che è stato ciampato, come si dice nel gergo medico".

Depressione post-partum dovuta a condizioni economiche precarie

E' la donna che ha dato l'allarme stamane, a Campiglia D'Orcia, nel Senese, la madre della piccola abbandonata in un cassonetto dei. La romena, sottoposta a un lungo interrogatorio dai carabinieri, ha confessato di essere la madre della neonata, che ha abbandonato perché non vuole tenerla con sé. L'immigrata fa la badante a un'anziana del paese. La piccola è stata subito trasportata all'ospedale Le Scotte di Siena: pesa quasi 3 kg e gode di buona salute. L'operatore del 118, che ha assistito la neonata assieme al collega Michele Iannotta, ha dichiarato:Ai carabinieri era sembrato strano che la donna avesse allertato le forze dell'ordine 3 ore dopo ildella piccola. Avevano fatto bene ad insospettirsi, in quanto era proprio la romena, una 27enne, ad aver dato alla luce la bimba. La badante, che non si è voluta sottoporre alle cure mediche, è stata accusata di procurato allarme e simulazione di reato. I carabinieri ritengono che, in un primo momento, la 27enne abbia abbandonato lanel cassonetto; poi ci ha ripensato, portando la piccola nella casa dell'anziana che assisteva.I carabinieri, durante l'interrogatorio, hanno fatto cedere la romena facendole notare diversenella sua rivelazione. Sembra che l'abbandono della piccola sia frutto di unascaturita dai problemi economici della badante romena. La neonata, per fortuna, gode di buona salute. E' all'oscuro di tutto, non sa che sua madre l'ha lasciata in balia degli eventi.