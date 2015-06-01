Fedez e Rocco Siffredi in mutande nel video di "Non c'è due senza trash"

Molte persone sono rimaste di stucco, nel quartiere Bovisa di Milano, quando hanno visto il rapper Fedez correre in mutande. Assieme a lui il re dei filmi 'spinti' Rocco Siffredi.

Perché Fedez e Rocco si sono messi a correre in mutande a Milano? Tranquilli, non sono diventati matti. Il rapper milanese stava girando il video di "Non c'è due senza trash", che dovrebbe uscire tra qualche giorno. Il brano è contenuto nel nuovo disco di Fedez.

Nel nuovo video di "Non c'è due senza trash" c'è anche J-Ax, collega ed amico di Fedez.