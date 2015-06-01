Loading...

Fedez e Rocco Siffredi in mutande nel video di "Non c'è due senza trash"

01/06/2015

Molte persone sono rimaste di stucco, nel quartiere Bovisa di Milano, quando hanno visto il rapper Fedez correre in mutande. Assieme a lui il re dei filmi 'spinti' Rocco Siffredi.

Perché Fedez e Rocco si sono messi a correre in mutande a Milano? Tranquilli, non sono diventati matti. Il rapper milanese stava girando il video di "Non c'è due senza trash", che dovrebbe uscire tra qualche giorno. Il brano è contenuto nel nuovo disco di Fedez.

Nel nuovo video di "Non c'è due senza trash" c'è anche J-Ax, collega ed amico di Fedez.

