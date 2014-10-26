Festival del Cinema di Roma ricorda Philip Seymour Hoffman: 'gigante' del cinema ucciso dalla droga
di Redazione
26/10/2014
Durante il red carpet de "La Spia - A Most Wanted Man", il Festival del Cinema di Roma ha voluto commemorare il grande attore Philip Seymour Hoffman, deceduto lo scorso febbraio per colpa della droga, da cui era dipendente. "La Spia - A Most Wanted Man" è stato l'ultimo film interpretato da Seymour Hoffman.
Sul red carpet sono stati immortalati sia Willem Dafoe che il regista Anton Corbijn. Quest'ultimo definì Seymour Hoffman come "un gigante".
"Non esiste più un attore come lui. Allo stesso tempo solido e flessibile tanto da potersi calare in qualsiasi ruolo", ha affermato Dafoe durante la conferenza stampa, riferendosi a Seymour Hoffman. Non possiamo che dargli ragione.
