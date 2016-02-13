Home Home Fiat 124 Spider Rivive: Allestimento 'Anniversary' Costa 33.000 Euro

Fiat 124 Spider Rivive: Allestimento 'Anniversary' Costa 33.000 Euro

di Redazione 13/02/2016

Torna la Fiat 124 Spider, mitica vettura italiana presentata per la prima volta a Torino nel 1966. L'auto si può già ordinare In occasione del lancio della splendida vettura, Fiat ha deciso di presentare anche la versione 'Anniversary': 124 esemplari diversi dal modello standard per via dell'allestimento, già tutti prenotati. La 124 Spider 'Anniversary' costa 33.000 euro. I designer del Centro Stile Fiat hanno creato un'auto diversa dalla vecchia 124 Spider, tentando però di mantenere quell'essenza che determinò il successo della vettura. Oltre all'allestimento 'Anniversary', Fiat propone "124 Spider" e "Lusso". Entrambi gli allestimenti sono caratterizzati da soluzioni innovative. Nell'abitacolo, infatti, si notano anche porta USB, sistema di accensione con tasto e sensori di parcheggio. Degno di lode il propulsore 1.4 Turbo MultiAir, in grado di erogare fino a 140 CV. Una vera bomba. L'allestimento 'Anniversary' è il più costoso ma il prezzo è giustificato da contenuti eccezionali, come il Pack Radio, il Pack Bose e il Pack Visibility. La nuova Fiat 124 Spider è davvero un mito che rivive. Una vettura che entusiasmerà soprattutto chi ama le auto sportive. Il nuovo bolide italiano, dunque, è un mix di sportività e hi-tech. In occasione del lancio, Fiat ha deciso di presentare un'allettante soluzione finanziaria per agevolare gli automobilisti all'acquisto. Per saperne di più basta recarsi nei concessionari Fiat.

