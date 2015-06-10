Home Gossip Fiorella Pierobon: " Non rimpiango la tv, faccio l'artista in Francia"

Fiorella Pierobon: " Non rimpiango la tv, faccio l'artista in Francia"

di Redazione 10/06/2015

I nati entro gli anni '80, ricorderanno sicuramente Fiorella Pierobon, uno dei volti più amati e familiari della tv, che nel ruolo di annunciatrice, ha fatto compagnia a milioni e milioni di italiani, presentando il programma della prima serata su Canale 5. Un volto rassicurante ed una voce calda quelli della Pierobon, ma che con la fine della figura dell'annunciatrice in tv è andata scomparendo ed ha visto Fiorella, allontanarsi dal piccolo schermo, per cambiare radicalmente vita e percorso professionale, mettendo a frutto la sua più grande passione: la pittura. Ebbene si, perchè nel 2007, la Pierobon ha aperto in Francia, nella Rue Droite di Nizza, la via degli artisti, una sua galleria, ove esporre le sue opere! Una nuova carriera che la vede in giro però anche per il mondo e della quale, al sito del quotidiano “Libero”, la Pierobon ha espresso la massima soddisfazione, non rimpiangendo la carriera in tv: “Ho deciso di trasferirmi qui, a Nizza, sposando il mio amore di sempre: la pittura. La televisione? E' stata un'esperienza entusiasmante, che però oggi non rimpiango” quindi ha concluso “Della mia generazione ricordo Gabriella Golia, amica ancor prima che collega”. Michela Galli

