Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Memoria di ferro con smartphone e tablet: cervello si tiene allenato

Redazione Avatar

di Redazione

10/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sono diversi i modi per allenare la memoria, come leggere, scrivere, fare i cruciverba, svolgere esercizio fisico e... usare lo smartphone. Ebbene sì, secondo un recente studio, pc, tablet e smartphone contribuiscono a fortificare la memoria. Il neurochirurgo Giulio Maira ha reso noto che usare lo smartphone permette di tenere allenato il cervello. Una bella scoperta che renderà felici chi non può proprio fare a meno di uno smartphone, usandolo anche la notte. Tempo fa, invece, era stato pubblicato lo studio secondo cui smartphone e tablet favoriscono un calo della concentrazione. Insomma, a chi bisogna credere?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fiorella Pierobon: " Non rimpiango la tv, faccio l'artista in Francia"

Articolo Successivo

Il Volo, tour italiano ai nastri di partenza: "Non vediamo l'ora"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022