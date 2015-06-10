Memoria di ferro con smartphone e tablet: cervello si tiene allenato
di Redazione
10/06/2015
Sono diversi i modi per allenare la memoria, come leggere, scrivere, fare i cruciverba, svolgere esercizio fisico e... usare lo smartphone. Ebbene sì, secondo un recente studio, pc, tablet e smartphone contribuiscono a fortificare la memoria. Il neurochirurgo Giulio Maira ha reso noto che usare lo smartphone permette di tenere allenato il cervello. Una bella scoperta che renderà felici chi non può proprio fare a meno di uno smartphone, usandolo anche la notte. Tempo fa, invece, era stato pubblicato lo studio secondo cui smartphone e tablet favoriscono un calo della concentrazione. Insomma, a chi bisogna credere?
