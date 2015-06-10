Home Gossip UeD, Teresanna Pugliese è diventata mamma

UeD, Teresanna Pugliese è diventata mamma

di Redazione 10/06/2015

Teresanna Pugliese, ex tronista ed ex corteggiatrice del programma di Canale 5 “Uomini e Donne”, tra i volti più amati e seguiti ancora oggi dal pubblico, è diventata mamma per la prima volta! Teresanna ha dato alla luce un maschietto, frutto del suo amore col suo Giovanni. Al momento non si conosce ancora il nome del bimbo o altro. La lieta notizia è stata data dal forum de “Le S-Catenate”. Per Teresanna è quindi arrivato il momento di godersi il suo bimbo e di mettersi alla prova come mamma. Un impegno, che nei mesi scorsi, come aveva raccontato a “DiPiù”, Teresanna non vedeva l'ora di poter assumersi, a dispetto della vita professionale, che comunque vedeva anche lontana dal mondo della tv: “Non vedo l’ora di cominciare la mia nuova vita di mamma e di dedicarmi al bambino” quindi aveva aggiunto “La maternità mi sconvolgerà la vita, quindi per ora non faccio troppi progetti, ma di certo, non ho l’ossessione del mondo dello spettacolo” ed aveva confessato “Piuttosto vorrei finire l’università: mi mancano 5 esami per laurearmi in Scienze dell’Educazione e mi piacerebbe aprire un asilo”. Michela Galli

