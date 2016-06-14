Elodie e Sergio dominano classifica dischi più venduti: Amici continua a 'sfornare' talenti
di Redazione
14/06/2016
"Emma mi ripete che se voglio fare questo lavoro nella vita devo sacrificarmi. Il sacrificio è importante".Adesso Elodie svetta nelle classifiche dei singoli e dei dischi più venduti assieme a Sergio, a testimonianza del fatto che i cantanti di Amici sono molto apprezzati dal pubblico italiano. La Di Patrizi sarà anche all'Arena di Verona, tra qualche mese, durante il concerto di Loredana Bertè. Elodie era la favorita per il trionfo ad Amici ma non ce l'ha fatta, è arrivata seconda, inchinandosi alla grandezza di Sergio. Capita spesso, però, che i secondi vendano più dei primi: ce lo insegna anche il Festival di Sanremo, dove spesso i primi classificati vengono dimenticati mentre gli altri vendono molti dischi. Noi, chiaramente, auguriamo tanta fortuna anche a Sergio, visto che ha talento da vendere, ma è chiaro che Elodie è un astro nascente della musica italiana: la sua voce ricorda un po' quella di Amy Winehouse, straordinaria artista inglese morta qualche anno fa. Il papà della Di Patrizi aveva detto, tempo fa, che la figlia avrebbe meritato la vittoria perché nella sua vita ha sofferto molto. Lui, infatti, rimase senza lavoro e per sbarcare il lunario finì anche per intonare canzoni per strada. Elodie non si demoralizzò mai, anzi lo aiutò. Roberto Di Patrizi ha rivelato durante un'intervista a DiPiù:
"Per colpa della crisi mi lasciarono a casa. Cercai di affrontare la situazione, c'era bisogno di uno stipendio, e ritrovare un posto in tempi brevi sapevo che non sarebbe stato facile. Così, poiché avevo avuto sempre la passione per la chitarra, decisi di improvvisarmi a fare il cantante di strada. E' stato in quel periodo che Elodie ha iniziato ad appassionarsi alla musica e ha iniziato a cantare le prime strofe".Il papà della cantante dai capelli rosa ha ricordato anche la rottura con la moglie:
"Mia moglie e io decidemmo di lasciarci. Fu un divorzio violentissimo, fatto di furiose litigate. Io da una parte, mia moglie dall'altra, e le bambine in mezzo... Dio solo sa quanto mi dispiace sapere che tuttora, quando Elodie pensa a quei giorni, soffre ancora".
Redazione
