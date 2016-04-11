Home Home Foligno, vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci 50X

di Redazione 11/04/2016

Entra in una tabaccheria, acquista dei Gratta e Vinci e scopre di aver vinto 2 milioni di euro. E' successo a Foligno. Il fortunato vincitore è un immigrato trentenne Grandiosa vincita al Gratta e Vinci nella tabaccheria La Vittoria di Foligno. Uno straniero trentenne, cliente abituale della tabaccheria, ha vinto la bellezza di 2 milioni di euro. L'uomo, secondo le ultime informazioni, aveva dapprima acquistato due biglietti del gioco 50X, che costano 10 euro l'uno, poi altri 5. E' stata quest'ultima tornata quella fortunata. Lo straniero ha subito scoperto che il numero 41 era quello fortunato, quello che lo ha fatto diventare milionario in pochi secondi. Strana la dea bendata, no? L'uomo non si è voluto nascondere, non ha voluto mantenere l'anonimato, anzi ha riferito ai titolari della vincita. Le fotocopie del biglietto vincente sono state subito apposte in diversi punti della tabaccheria, in modo da invogliare altri clienti all'acquisto di uno o più Gratta e Vinci. Se la fortuna è passata una volta in tale location, potrebbe ritornarci, non pensate? Vero è che quella di ieri è stata senza dubbio una delle domeniche più belle del trentenne straniero. I Gratta e Vinci allettano molti italiani. Molti, grazie a vincite importanti, hanno cambiato la loro vita; altri, a causa del gioco, hanno sperperato tutto il loro patrimonio. Bisogna fare attenzione ai Gratta e Vinci e a tutti gli altri giochi, poiché la ludopatia è insidiosa; colpisce quando mai te lo aspetti. Le Lotterie Istantanee calamitano l'attenzione di tantissime persone che, purtroppo, arrivano a spendere grosse cifre per cercare di cambiarsi la vita. Alcuni diventano milionari, altri però cadono nel baratro e perdono tutto. C'è chi spende ai Gratta e Vinci ed altri giochi l'intera pensione. E' inconcepibile. Il problema è che spesso lo Stato sembra favorire il gioco invece di tutelare i cittadini: basta guardare le numerose pubblicità sulle Lotterie Istantanee. Perché accade questo? Perché si specula sul desiderio di molti soggetti di diventare milionari? Al termine degli spot relativi ai Gratta e Vinci si invita a giocare con moderazione. Ciò sembra quasi una presa in giro. Molte persone hanno dilapidato i loro patrimoni per il gioco d'azzardo. Anche i Gratta e Vinci, spesso, sono stati la causa della bancarotta di molte persone. E la crisi economica non ha fatto che peggiorare il fenomeno: le persone vedono il gioco come l'unico strumento per cambiarsi la vita; senza sapere che potrebbe rivelarsi uno strumento di depressione e di desolazione. Negli ultimi anni sono stati creati nuovi Gratta e Vinci, come "Miliardario", "Tuffati nell'oro" e "Portafortuna". Certe tipologie di biglietti della Lotteria Istantanea costano molto ma ciò, a quanto pare, non distoglie gran parte delle persone che, pur di tentare la fortuna, sono disposte a rinunciare a mangiare. Tutto ciò è o non è un'assurdità? Purtroppo, il pallino dei Gratta e Vinci può sfociare anche nel penale: c'è chi, infatti, si mette a delinquere per acquistare i tagliandi. Pochi, finora, non hanno mai acquistato un Gratta e Vinci: ciò è chiara testimonianza che la Lotteria Istantanea è diventata una moda in Italia. Peccato che tale moda riduca sul lastrico migliaia di italiani.

