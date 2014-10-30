Francesco Facchinetti diventa papà per la seconda volta: è nato Leone

Francesco Facchinetti è diventato papà per la seconda volta. Dopo Mia, avuta dall'ex compagna Alessia Marcuzzi, è arrivato Leone. La nuova fiamma di Francesco, la splendida brasiliana Wilma Helena Faissol ha dato alla luce il suo primogenito negli ultimi giorni. La coppia ha annunciato il lieto evento su Instagram.

Dj Francesco, dopo aver sottolineato che il suo Leone pesa quasi 4 kg ed è alto 54 cm, ha scritto su Instagram: "Benvenuto amore mio nell'avventura più bella che ci sia".

"Ciao amore mio, sei appena nato. Ho pianto di gioia. L'ultima volta che mi è successo è stato il 4 settembre del 2011 quando è nata tua sorella, Mia. Oggi sei nato tu! Pesi quasi 4 chili e sei alto 54 cm: ora capisci perché ti chiami Leone. La mamma è stata bravissima, mentre io ho rischiato di svenire almeno 4 volte: impossibile abituarsi alla più grande emozione della vita", ha scritto il noto dj.

Francesco Facchinetti ha rivelato, tempo fa, che vorrebbe sposare al più presto la sua compagna brasiliana.