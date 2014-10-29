"Ritorno all'Avana", Cantet descrive società cubana da una terrazza

Ci sono film che fanno molto parlare di loro ancor prima della loro uscita. Uno di questi è senza dubbio "Ritorno all'Avana", che trae ispirazione dal libro "The Palm Tree and the star", scritto da Leonardo Padura. La nuova ed entusiasmante pellicola è diretta da Laurent Cantet e narra il rientro a Cuba di Amadeo successivamente a un esilio duranto 16 anni in Spagna.

L'ambientazione del film è una semplice terrazza sul tetto dell’Havana, che fa da teatro per Aldo, Amadeo, Tania, Rafa e Eddy. Cantet, col suo nuovo film, vuole anche stigmatizzare il regime di Fidel Castro, un regime autoritario basato sulla privazione di alcuni diritti importanti. Proprio per il soffocamento del regime molti cubani furono costretti ad esiliare. Gli attori del film sono in gran parte cubani, e si vede dalla loro grande sintonia anche sul set.

Chiaramente, Cantet si è documentato molto sulla società cubana dell'epoca, descrivendola nei minimi particolari e in modo singolare: da una terrazza che si affaccia sull'Avana.