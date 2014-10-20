Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: affiatatissimi anche nel lavoro

Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, è veramente innamorato di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. I due si fanno vedere spesso pubblicamente, postando molti scatti su Instagram in cui si mostrano sereni ed affiatati.

Cecilia e Francesco, però, condividono anche esperienze professionali: recentemente sono stati testimonial di un famoso marchio italiano e, a breve, saranno protagonisti di 2 interessanti progetti, ovvero un fotoromanzo e un videoclip di Gianni Fiorellino, noto cantautore partenopeo.