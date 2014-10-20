Francesco Schettino denuncia Domnica Cemortan per diffamazione e falsa testimonianza

Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, nave tragicamente affondata dinanzi all'Isola del Giglio ha sporto due denunce, avvalendosi dei suoi avvocati, contro Domnica Cemortan, la sua ex amante moldava.

Schettino si è evidentemente infuriato per le frasi recentemente proferita dalla Cemortan, relative all'arrivo di un elicottero che lo salvò mentre il natante stava affondando.

Domnica Cemortan è stata denunciata per diffamazione e falsa testimonianza. Schettino si è arrabbiato per alcune frasi pronunciate pubblicamente dalla sua ex amante, visto che, secondo lui, non attenevano minimamente al processo.

Il tragico episodio del naufragio della Costa Concordia continua a far parlare di sé, sebbene il relitto sia in via di smantellamento a Genova. Gli strascichi giudiziari sono molti.