Isola dei Famosi 2018 news, Max Biaggi e Bianca Atzei di nuovo insieme?

di Redazione 09/02/2018

In questi giorni è impossibile non parlare dell'Isola dei Famosi 2018 dato che sono diverse le chiuse che vedono coinvolti i suoi protagonisti. Nell'arco di queste ultime ore una nuova news che riguarda Max Biaggi e Bianca Atzei di nuovo insieme. Ecco la verità Bianca Atzei si mette in gioco con i reality show Lo scorso gennaio abbiamo scoperto che Bianca Atzei ha deciso di mettersi in gioco in un reality show... Ma non uno qualsiasi bensì L'Isola dei Famosi 2018. Lo scopo di Bianca Atzei è sempre stato quello di allontanarsi dal mondo da lei conosciuto e mettersi non solo in gioco con una nuova esperienza, permettendo così al pubblico di conoscere la vera Bianca, oltre la voglia comunque di dimenticare Max Biaggi, anche se questa cosa non è stata mai confermata. Gossip: Bianca Atzei fidanzata? La storia d'amore tra Max Biaggi e Bianca Atzei è finita ormai nel non vanno mese di novembre 2017. A rivelare la notizia al mondo del gossip è stata proprio Bianca Atzei in occasione di qualche intervista rilasciata ad alcuni magazine. La cantante aveva confessato di essere stata lasciata dal suo fidanzato Max Biaggi, ma di non conoscerne comunque i reali motivi. In un primo momento si è parlato anche di un ritorno di fiamma tra Max Biaggi e la moglie Eleonora Pedron, anche in questo caso un qualcosa che non è mai stato confermato. Nel corso di questi giorni si è diffusa la news secondo cui Bianca Atzei fosse fidanzata... Che sia tornata proprio insieme a Max Biaggi? La nuova vita di Max Biaggi dopo Bianca Atzei Purtroppo come abbiamo avuto modo di leggere nel corso di questi giorni la nuova vita di Max Biaggi comincia senza Bianca Atzei, attualmente impegnata L'Isola dei Famosi 2018. La cantante è naufragata reale di Mediaset al suo ritorno dovrà fare i conti con la news di gossip che In un certo qual modo ha sempre tenuto. Max Biaggi infatti sembra essersi fidanzato con un'attrice giovanissima. La notizia arriva dal settimanale Diva & Donna. La nuova fiamma di Max Biaggi sarebbe proprio Michelle Carpente, famosa per il ruolo di diretta nel film Scusa ma ti chiamo amore e il seguito Scusa ma ti voglio sposare entrambi di Federico Moccia. I due si sono stati beccati mentre uscivano dallo stesso palazzo dive pare abbiano trascorso la notte. Come reagirà Bianca Atzei alla notizia una volta tornata in Italia?

