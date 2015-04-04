Francia, bando alle modelle anoressiche sulle passerelle

Basta modelle anoressiche sulle passerelle. La Francia non accetta che le modelle rappresentino un esempio erroneo da seguire. E' arrivato il primo ok al disegno di legge che obbliga gli agenti di moda a non assoldare modelle magrissime. Si rischia una multa fino a 75.000 euro e il carcere fino a sei mesi.

L'Assemblea nazionale transalpina ha espresso così la sua disapprovazione per le modelle che hanno un indice di massa corporea veramente esiguo. Ora si attende l'ok del Senato. E' probabile che anche in altre nazioni, Italia compresa, verranno adottati provvedimenti simili.