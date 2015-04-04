Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Francia, bando alle modelle anoressiche sulle passerelle

Redazione Avatar

di Redazione

04/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Basta modelle anoressiche sulle passerelle. La Francia non accetta che le modelle rappresentino un esempio erroneo da seguire. E' arrivato il primo ok al disegno di legge che obbliga gli agenti di moda a non assoldare modelle magrissime. Si rischia una multa fino a 75.000 euro e il carcere fino a sei mesi.

L'Assemblea nazionale transalpina ha espresso così la sua disapprovazione per le modelle che hanno un indice di massa corporea veramente esiguo. Ora si attende l'ok del Senato. E' probabile che anche in altre nazioni, Italia compresa, verranno adottati provvedimenti simili.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Christian Fernandez è in Spagna: scomparso giovedì scorso

Articolo Successivo

Luisa Ranieri conferma la gravidanza: “Sono al 5° mese”

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023