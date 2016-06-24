Fumare in casa provoca seri danni a sé e agli altri: tumore ai polmoni pronto a colpire
di Redazione
24/06/2016
"Se domani la popolazione mondiale decidesse di smettere di fumare, tra 20/30 anni il carcinoma polmonare risulterebbe abbattuto del 90% come mai nessuna terapia potrà ottenere".Negli ultimi anni, il cancro ai polmoni ha bersagliato molte donne anche perché è aumentato il numero delle fumatrici. Cesare Gridelli, presidente dell'Associazione Italiana Oncologica Toracica, ha dichiarato:
"Il tumore del polmone cresce tra le donne perché continuano a fumare ma l'aumento dell'incidenza della malattia in donne non fumatrici ci fa ipotizzare che ci sia anche una causa genetica e ormonale".Gli esperti invitano i fumatori a smettere di fumare, o comunque non fumare in casa. Il fumo passivo, infatti, è molto dannoso. Se proprio non vogliono difendere la propria salute, i fumatori devono rispettare quella delle persone che hanno vicino. Secondo gli oncologi mettersi a fumare in casa è come ospitare un serial killer. Chi farebbe entrare un assassino in casa? Nessuno. E allora perché molte persone fumano in salotto? Ecco l'appello lanciato nelle ultime ore da molti oncologi che hanno partecipato alla Conferenza a Napoli:
"Smettete di fumare, almeno in casa, perché il fumo passivo aumenta il rischio di ammalarsi di tumore al polmone. Se non lo volete fare per voi, almeno fatelo per chi vi vive accanto".
Articolo Precedente
"Inferno" trailer italiano nuovo film di Ron Howard interpretato da Tom Hanks
Articolo Successivo
Luciana Littizzetto, figlio adottivo Jordan impegnato con esame di maturità
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023