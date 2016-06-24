Luciana Littizzetto, figlio adottivo Jordan impegnato con esame di maturità
di Redazione
24/06/2016
La celebre conduttrice, attrice, comica e scrittrice Luciana Littizzetto è molto tesa, in questi giorni, perché il figlio è alle prese con l'esame di maturità. Quando si è genitori, si sa, si è sempre in apprensione per tutto ciò che fanno i figli, a prescindere dall'età che essi hanno. La preoccupazione c'è anche se i figli sono trentenni. La Littizzetto, in occasione della Maturità del figlio, ha voluto postare un foto che la ritrae assieme a Jordan quando aveva 10 anni. Lo scatto è stato corredato dalla seguente didascalia:
"Eri così ed oggi maturi! #minchiacheansia #buongiorno maturandi #merdamerda #secondaprova #maturità2016".Luciana e il compagno Davide Graziano hanno preso in affido Vanessa e Jordan, ma il fatto che non siano figli naturali non incide minimamente sull'affetto che la coppia nutre verso i ragazzi. E' impossibile dimenticare il soliloquio della Littizzetto, nel 2012, a "Quello che (non) ho":
"Quello che non ho sono due figli che mi assomigliano, quello che ho è che ci ho guadagnato, perché sono bellissimi".La comica piemontese, dunque, è molto ansiosa in questi giorni per l'esame di maturità di Jordan. Luciana dovrebbe tranquillizzarsi perché con una madre come lei il figlio farà sicuramente una bella figura. Un momento di agitazione ma, in fin dei conti, felice per la Littizzetto che, due mesi fa, ha dovuto affrontare un grave lutto: suo padre Pietro è morto 3 giorni prima di compiere 87 anni. Il papà della comica e attrice era originario di Bosconero ma si era trasferito a Torino per gestire una latteria con la moglie. I funerali di Pietro Littizzetto sono stati celebrati proprio a Bosconero: la chiesa era gremita e tra la folla non è passato inosservato qualche personaggio famoso. Durante l'omelia, il parroco ha parlato di Pietro, descrivendolo come una persona silenziosa, taciturna, ma molto presente e attiva:
"L'ultima volta che gli ho parlato, a Torino, non molto tempo fa, era stanco e affaticato ma dava una sensazione di serenità. Ci uniamo al dolore dei famigliari e dei parenti".Pietro Littizzetto era malato da tempo: ha lasciato la moglie, la figlia Luciana, i fratelli, la sorella, e i nipoti Vanessa e Jordan. Proprio quest'ultimo, adesso, è impegnato con l'esame di maturità. Jordan voleva molto bene al nonno, anche se nelle loro vene non scorreva lo stesso sangue. Mamma Luciana è fiera dei suoi due figli, presi in affido ormai da quasi 11 anni. Jordan ha 18 anni e lo scorso gennaio ha conseguito la patente di guida; la sorella Vanessa, invece, ha 21 anni.
Articolo Precedente
Fumare in casa provoca seri danni a sé e agli altri: tumore ai polmoni pronto a colpire
Articolo Successivo
Reggio Emilia: medico causa incidente stradale e non presta soccorso al ferito
Redazione