"Inferno" trailer italiano nuovo film di Ron Howard interpretato da Tom Hanks
di Redazione
25/06/2016
Il prossimo ottobre uscirà un nuovo capitolo di "Inferno", capolavoro tratto dal romanzo di Dan Brown. Sul web si possono trovare già numerose immagini del terzo film tratto da Brown e un trailer che è diventato già virale. Il protagonista del nuovo "Inferno" è sempre il simbolista di Harvard Langdon. Stavolta lo studioso si sveglia in un ospedale italiano, ha perso gran parte della sua memoria ma verrà aiutato dal medico Sienna Brooks, con cui girerà l'Europa in lungo e largo alla ricerca di un folle che ha intenzione di diffondere un virus letale, in grado di annientare quasi tutta la popolazione mondiale. Sony Pictures ha reso noto che il nuovo "Inferno" uscirà il prossimo 13 ottobre. A dirigere la pellicola sempre Ron Howard. Squadra che vince non si cambia. Sì perché Hanks ed Howard, con i precedenti due film hanno incassato oltre un miliardo di dollari. Dal teaser trailer diffuso dalla Warner Bros è possibile scoprire di cosa stiamo parlando. Ron Howard è tornato dietro la macchina da presa dopo aver diretto "Heart of The Sea - Le origini di Moby Dick"; Tom Hanks, invece, ha vestito nuovamente i panni del simbolista di Harvard Robert Langdon. Nel nuovo "Inferno", Langdon sarà sempre uno dei protagonisti di un'avvincente duello tra il Bene e il Male. Stavolta il simbolista si ritrova in un ospedale di Firenze, dopo che soggetti misteriosi hanno cercato di ucciderlo. Langdon è vittima di una grave amnesia ma la dottoressa Miller lo aiuterà a recuperare la memoria e a cercare lo psicopatico che cerca di distruggere il mondo. Oltre a Tom Hanks e a Felicity Jones, il cast del nuovo "Inferno" vanta attori del calibro di Omar Sy e Irrfan Khan. La pellicola, che sicuramente riscuoterà molto successo ed incasserà cifre da capogiro, è stata girata interamente tra Firenze e Venezia. Non ci resta che attendere il prossimo 13 ottobre. Tom Hanks è certamente uno dei più grandi attori di Hollywood. Nell'arco della sua brillante carriera ha saputo interpretare ruoli spesso diametralmente opposti e difficili: un vero fuoriclasse del grande schermo! Non è un caso, infatti, che Tom abbia vinto due premi Oscar e molti altri riconoscimenti, come Emmy Awards e Golden Globe. Hanks è uno di quegli attori che sa strapparti sorrisi ma anche lacrime; insomma sa farti sorridere e piangere. Tom è un attore unico ma anche un eccellente regista, produttore e sceneggiatore. Sebbene sia arrivato molte volte vicino all'Oscar, Tom Hanks è riuscito a portarsi a casa l'ambita statuetta due volte: nel 1994, con "Philadelphia" e l'anno successivo con "Forrest Gump".
