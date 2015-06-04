Masterchef, Magnolia accerta se Callegaro è cuoco professionista

Striscia la Notizia aveva sollevato un polverone, qualche mese fa, rivelando con largo anticipo il nome del vincitore di Masterchef, noto talent di cucina. Il programma ideato da Antonio Ricci aveva dichiarato che il talent sarebbe stato vinto da Stefano Callegaro, e così è stato.

Pare che Callegaro non sia un estraneo del mondo della cucina ma, in passato, ha fatto il cuoco in diversi ristoranti. Ciò contrasta con il regolamento della trasmissione prodotta da Magnolia, che vuole far emergere cuochi amatoriali.

E' notizia delle ultime ore quella del ricorso all'autorità giudiziaria di Magnolia per verificare se Callegaro sia in possesso o no dei requisiti per partecipare a MasterChef. Callegaro, finora, ha sempre rigettato le accuse di Striscia. Chissà come andrà a finire questa vicenda?