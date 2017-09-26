Gabriel Garko rompe con Eva Grimaldi

Si sono amati molto, poi una volta che la loro storia d'amore è finita sono rimasti in ottimi rapporti per molto tempo ma oggi traè calato il gelo. Lui è felice accanto ad, per lei si può dire lo stesso concome hanno dimostrato anche all'e forse è anche normale che i rapporti si siano raffreddati.

A confermarlo è stato lo stesso attore torinese, intervistato da 'Il Messaggero'. Con Eva Grimaldi è stato un bellissimo amore durato quattro anni ma lui era ancora molto giovane e quindi si era fatto travolgere dai sensi. “Oggi io ed Eva non abbiamo più niente in comune” ha aggiunto, senza spiegare però se sia stato l'outing della sua ex a creare questa divisione. Con la sua attuale compagna invece va tutto benissimo nonostante le voci di profonda crisi che si erano diffuse in estate. Garko però non sembra avere nessuna fretta di sposarsi e conferma che la relazione procede bene ma vogliono mantenerla così com'è, con la stessa leggerezza per viverla in assoluta tranquillità come è stato fino ad oggi.

E il lavoro? In attesa di vederlo con qualche nuova fiction, Gabriel si sta dedicando al teatro. Debutterà come protagonista di una commedia, 'Odio Amleto'. Sa già che i critici come al solito lo aspettano al varco perché non sono mai stati molto teneri con lui in passato e crede che sarà così anche questa volta. Lui però la prende con molta auto ironia e crede che sarà un grande successo.