Gossip, Asia Nuccetelli demolisce Karina Cascella

di Redazione 27/09/2017

Asia Nuccetelli ha trovato una nuova nemica. In attesa di chiarire faccia a faccia la rivalità con Giulia De Lellis, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip 2017, la figlia di Antonella Mosetti è sempre più inviperita contro Karina Cascella che in passato ma anche di recente non ha mancato di attaccare certi suoi atteggiamenti e cambiamenti estetici. Nelle ultime ore su Instagram sono apparse foto e pensieri di Asia dedicati alla sua rivale e anche se ora li ha rimossi, tantissimi fans li hanno potuti vedere e leggere. La Nuccetelli chiede pubblicamente se sia normale che una donna di 40 anni pubblichi delle immagini in cui vuole apparire bellissima (lei usa una parola più forte, ndb) per colpire una ragazza che potrebbe tranquillamente essere sua figlia? E qui scatta l'affondo: “Forse essersi rifatta il seno 4 volte ha portato a problemi patologici. Potresti provare a rifarlo una quinta volta e vedere se così si sistema anche il resto. Karina riprenditi per favore, fallo per te perché se non mi nominassi, non saprei nemmeno della tua esistenza”. E conclude dicendo che l'ex opinionista di Uomini e Donne continua a criticare i suoi interventi estetici, è arrivata a definirla quasi mostruosa ma quando si vedono dietro le quinte le fa i complimenti per la sua bellezza. L'ultimo scontro fra le due è molto recente. Nella prima puntata di Domenica Live infatti Karina aveva criticato Asia perché un anno fa quando era apparsa per la prima volta al GF Vip 2016 era molto naturale, una bella ragazza mentre dopo è cambiata tantissimo. E aveva messo in mezzo anche Antonella Mosetti che non dovrebbe sempre difenderla, ma anche dirle quando sbaglia. Solo l'ultimo capitolo di una lunga rivalità che promette ancora colpi di scena.

