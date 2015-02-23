Loading...

Genny 'a carogna: padre ferito durante agguato, condizioni non preoccupanti

23/02/2015

Il papà di Genny 'a carogna, ovvero Gennaro De Tommaso, è stato ferito durante una sparatoria avvenuta in un bar vicino a un asilo nido.

Il 64enne Ciro De Tommaso è stato raggiunto alle gambe e alle mani da diversi proiettili sparati da soggetti che si sono dati alla fuga. Ora si trova all'ospedale 'Loreto Mare' ma non rischia la vita. I poliziotti del commissariato 'Vicaria Mercato' e gli uomini della squadra mobile di Napoli hanno iniziato ad indagare in merito.

Genny 'a carogna fece parlare di sé durante la finale di Coppa Italia, a Roma, tra Napoli e Fiorentina. Fu lui ad accordarsi con le forze dell'ordine sul prosieguo del match in un clima di tensione estrema.

