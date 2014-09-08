Loading...

George Clooney: “Non vedo l’ora di sposarmi”

Redazione Avatar

di Redazione

08/09/2014

Tra gli ospiti che hanno partecipato, a Palazzo Vecchio, alla cena di gala con asta di beneficenza della Celebrity fight night, che si è tenuta ieri sera, c’erano anche George Clooney e la sua fidanzata Amal Alamuddin. L’arrivo dell’attore, intorno alle 19, ha provocato il delirio tra le numerosissime persone presenti. La coppia è arrivata tenendosi per mano, lei indossava un abito nero con strascico tempestato di cristalli. La cena fa parte di una quattro giorni di eventi organizzata per raccogliere fondi a favore del Muhammad Alì Parkinson Centre, alla quale collabora anche la Andrea Bocelli Foundation. Michelle Hunziker si è occupata della presentazione, all’evento erano presenti anche Laura Pausini, Lionel Ritchie, Stefano De Martino e Belen Rodriguez e la moglie di Matteo Renzi. Davanti agli ospiti riuniti nel salone dei Cinquecento, in occasione del suo discorso a favore della raccolta fondi George Clooney ha affermato che si sposerà presto in Italia ed ha aggiunto di amare da morire Amal. La coppia era seduta al tavolo con la moglie di Bocelli, con il sindaco di Firenze Dario Nardella e Renzo Rosso.
