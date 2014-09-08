Stasera in TV: lunedì 8 settembre 2014
08/09/2014
RAI 1: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda la replica de “Il commissario Montalbano - Il sorriso di Angelica” in cui vedremo il Commissario Montalbano, che sta vivendo una crisi nel rapporto con Livia e le emozioni di un amore fanciullesco, chiamato ad indagare su alcuni furti compiuti a Vigata, che hanno un comune denominatore, vengono messi a segno tutti tra i componenti di una cerchia di amici. RAI 2: (REALITY) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda la seconda puntata del reality show Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca. Tra i concorrenti troveremo Antonella Ventura e Alessandra Angeli. RAI 3: (FILM) Questa sera alle ore 21.05 andrà in onda il film “Il silenzio degli innocenti” (USA 1991) con Jodie Foster (che interpreterà un’agente dell’FBI incaricato di indagare sugli omicidi compiuti da un serial killer) e Anthony Hopkins, nel ruolo di un maniaco omicida, ex psichiatra recluso in carcere di sicurezza, che aiuta la giovane agente nelle sue indagini. RETE 4: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 21.15 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Quinta Colonna”, talk show condotto da Paolo Del Debbio, che approfondisce i temi di politica ed economia. CANALE 5: (FICTION) Questa sera alle ore 21.20 andrà in onda la prima puntata di Squadra Antimafia 6. ITALIA 1: (FILM) Questa sera alle ore 21.20 andrà in onda il film “Una bugia di troppo” con Eddie Murphy, un agente letterario disposto a tutto pur di portare a termine un affare. LA 7: (FILM) Questa sera alle ore 21.20 andrà in onda il film “Un viaggio pericoloso”. Due cowboy, partiti per il Wyoming con una mandria di cavalli comprata grazie a dei soldi ereditati, salvano delle donne cinesi vendute come schiave.
