Stasera in TV: domenica 7 settembre 2014
di Redazione
07/09/2014
RAI 1: (TELEFILM) Questa sera alle ore 21:30 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione della miniserie “Il Restauratore” con Lando Buzzanca, durante la puntata assisteremo all’impegno di un prete in prima linea in una chiesta di borgata, che combatte contro la criminalità locale nella speranza di aiutare i giovani della zona. Accadrà un episodio molto grave, infatti ci sarà l’omicidio del bullo del quartiere. Ruscirà Basilio ad evitare un’escalation di violenza?? Appuntamento su Rai 1 per scoprire cosa accadrà. RAI 2: (REALITY) Questa sera alle ore 21:05 andrà in onda “Pechino Express 3 – Ai confini dell’Asia”. Il viaggio di questa prima puntata avrà inizio a Mandalay , città in cui si trova il Mahamuni Buddha Temple con una statua di bronzo di Buddha, Costantino della Gherardesca conduce 8 coppie di cncorrenti per un lungo viaggio che proseguirà poi per la valle dei templi di Bagan e infine per la vecchia capitale Yangoon ricca di edifici coloniali molto eleganti. Le coppie finaliste giungeranno poi a Bali per il traguardo finale nella speranza della vittoria della terza edizione di Pechino Express. RAI 3: (ATTUALITA’) Questa sera alle ore 21:05 andrà in onda Riccardo Iacona con “Presa Diretta” che si occuperà dell’inchiesta della Procura di Roma sulle due ragazzine di 14 e 15 anni che si sono prostituite in un appartamento dei Parioli per diversi mesi. RETE 4: (TELEFILM) Questa sera alle ore 21:30 andrà in onda la replica di due episodi di “La Bibbia”. CANALE 5: (SOAP) Questa sera alle ore 21:10 andrà in onda “Il Segreto”. Anche se continua a restare a letto su consiglio del medico Pepa comincia a stare meglio. Soledad accetta di sposare olmo. Francisca si reca al Jaral, fingendo di essere preoccupata, ma soltanto per disturbare Pepa, la quale non gradisce affatto questa visita. ITALIA 1: (FILM) Questa sera alle ore 21:10 andrà in onda “Shark”, un film del 2012 con Sharni Vinson e Phoebe Tonkin. Una tranquilla località di mare devastata da uno tsunami che sommerge completamente la città, proprio nel momento in cui in un supermercato un rapinatore sta terrorizzando i clienti. LA7: (FILM) Questa sera alle ore 21:10 andrà in onda il film “Codice d’onore” con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Nella base americana di Guantanamo a Cuba avviene il decesso di un ragazzo che era stato punito secondo il “codice d’onore” dei marines e a questo punto scatta l’inchiesta.
Articolo Precedente
George Clooney: “Non vedo l’ora di sposarmi”
Articolo Successivo
Il trono di spade: “Il cast si sfoltisce”
Redazione