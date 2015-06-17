Home Attualità Maturità 2015, prova scritta di Italiano: impazza toto tema

17/06/2015

Notte agitata per tantissimi studenti italiani che oggi inizieranno gli esami di maturità. Si parte con la prova scritta di Italiano, analoga per ogni corso di studio, dal liceo scientifico ai professionali. Domani, invece, sarà il giorno della seconda prova scritta, differente per ogni indirizzo. Le prove scritte termineranno lunedì prossimo con il cosiddetto 'quizzone', sviluppato dalle varie commissioni. Oggi, però, gli studenti sono concentrati sul tema. Quali saranno gli argomenti da sviluppare? Sul web sono impazzati, negli ultimi giorni, gli argomenti più svariati. Da un sondaggio svolto da Skuola.net su 1000 maturandi è probabile che l'analisi del testo sia relativa ad opere di Ungaretti, Dante, Pirandello, Svevo, Saba e Montale. La maggior parte dei maturandi pensa che il saggio breve e il tema verteranno su argomenti come l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale o la Liberazione d'Italia. Relativamente ai temi d'attualità, in pole position ci sono Expo 2015, immigrazione e Isis. Raramente i pronostici relativi alle tracce vengono rispettati. Gli studenti devono diffidare, inoltre, di chi sul web chiede denaro in cambio della consegna, in anticipo, delle tracce. Si tratta di mere bufale! Le tracce, lo ricordiamo, vengono inviate mediante un plico telematico che viene aperto solamente con una password. "Abbiamo semplificato i materiali allegati alle tracce perché ogni studente possa concentrarsi maggiormente sulla propria personale elaborazione", ha dichiarato nelle ultime ore il ministro Giannini. I maturandi dovranno consegnare alla commissione, non appena si recheranno in aula, smartphone, tablet ed altri dispositivi hi-tech. Il Ministero della Pubblica istruzione vigilerà sullo svolgimento delle diverse prove attraverso l'hashtag #quasimaturi, che servirà anche a recepire informazioni, racconti e commenti a caldo degli studenti. E' bene che i maturandi ricordino, oggi, di portarsi un documento di identità valido: senza di esso non si potrebbe sostenere la prova. Anche se sembra inutile rammentarlo, i ragazzi, in occasione della prova scritta d'italiano, devono portarsi il dizionario di italiano che, durante le 6 ore si potrà rivelare un ottimo 'compagno'. E' bene, poi, non portarsi i fogli protocollo, visto che sono necessari quelli timbrati, forniti dalla commissione. Last but not least, ricordarsi di una bottiglietta d'acqua, di uno spuntino o un succo di frutta. Durante gli esami si spendono molte energie!

