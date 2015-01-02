Bono Vox, niente più chitarra dopo incidente in bici: "Mi mancherà molto"

Bono Vox, leader storico degli U2, non potrà più suonare la chitarra per colpa delle fratture rimediate lo scorso novembre dopo una caduta in bici, a New York.

Lo stesso artista irlandese ha rivelato la brutta notizia sul sito web della band. Bono Vox era a bordo della sua bici al Central Park ma, improvvisamente, perse il controllo e cadde, procurandosi brutte lesioni al braccio.

"Con ogni probabilità non mi consentirà più di suonare la chitarra", ha scritto Bono, riferendosi all'incidente in bici.

Pare che gli altri componenti della band abbiano detto a Bono che la civiltà occidentale non dipende dal fatto che lui suoni o no la chitarra ritmica.

Il leader del U2, comunque, ha confessato che gli peserà molto non poter più suonare la chitarra.